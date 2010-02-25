КРУ виявило фінансові порушення на 96% перевірених підприємств

КРУ в Запорізькій області виявлено фінансові порушення на 96,2% перевірених протягом 2009 року підприємств.

Як повідомили УНІАН у прес-службі головного управління КРУ в Запорізькій області, ”протягом 2009 року Управлінням проведено 528 контрольних заходів, у ході яких виявлено фінансові порушення на 460 перевірених підприємствах, що становить 96,2% загальної кількості перевірених”.

При цьому, за даними прес-служби, фахівцями виявлено порушень, що призвели до збитків на загальну суму в 51,4 млн. грн., до недоотримання фінансових ресурсів на суму в 13,8 млн. грн., а також низку фактів неефективних управлінських дій керівництва підприємств і бюджетних організацій, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на загальну суму в 24,7 млн. грн.

”У рамках наданих Управлінню прав і повноважень протягом 2009 року працівниками КРУ в Запорізькій області забезпечено відшкодування виявлених незаконних, нецільових витрат та недостач на 24 млн. грн., а також забезпечено додаткове надходження фінресурсів до бюджетів, бюджетних організацій, установ та підприємств доходів на суму понад 8,1 млн. грн. ”, - повідомили в прес-службі.