КПУ хоче створити спецкомісію з розслідування діяльності Ющенка

Народний депутат від Комуністичної партії України Микола КРАВЧЕНКО пропонує створити спеціальну комісію з розслідування діяльності Віктора ЮЩЕНКА на посту Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час пленарного засідання Верховної Ради.

М.КРАВЧЕНКО зауважив, що направить до фракцій парламенту листи з пропозиціями визначити свої кандидатури до складу цієї комісії.

«Я проситиму розглянути питання створення спеціальної комісії, яка розслідуватиме злочини проти власного народу Президента ЮЩЕНКА», - сказав він.

Зокрема, М.КРАВЧЕНКО вважає, що колишній глава держави причетний до незаконного продажу зброї, незаконного розпуску Верховної Ради, участі України в бойових діях в Грузії тощо.

«Відбулася державна зрада і її необхідно розслідувати», - додав народний депутат.