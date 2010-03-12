Президент схвалив зміни до Кодексу адмінсудочинства

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ схвалив Закон “Про внесення зміни до статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України щодо компетенції адміністративних судів”.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Згідно з цим законом, ухваленим Верховною Радою 16 лютого, “пункт 3 частини першої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України викладено у такій редакції:

«3) спори між суб`єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень, а також спори, які виникають з приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання нечинними адміністративних договорів».