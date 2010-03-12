Янукович вимагає виконати закон про підвищення соцстандартів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує на необхідності виконання законів щодо підвищення соціальних стандартів громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні на координаційній нараді керівників правоохоронних органів України.

Президент підкреслив, що Генеральна прокуратура має зосередити увагу на виконанні законів щодо соціального захисту громадян.

Він зауважив, що не випадково одним з перших його указів був указ про невідкладні заходи щодо подолання бідності.

«Не може називатися демократичною країна, де люди жебракують», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він зауважив, що стара влада залишила новій у спадок борги з зарплат, пенсій, соціальних виплат. Тому сьогодні потрібні рішучі дії щодо забезпечення цих соціальних виплат.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що лише за офіційною статистикою, заборгованість з зарплати становить 1,7 млрд. грн., з пенсій - 3,5 млрд. грн.

«Нарешті має запрацювати закон про підвищення соціальних стандартів – це неприпустимо, коли в країні приймаються закони і не виконуються», - наголосив Президент.