Мін‘юст шукає гендиректора в ДП «Українська правова інформація»

Міністерство юстиції оголошує конкурс на заміщення вакантної посади генерального директора державного підприємства «Українська правова інформація».

Підприємство «Укрправінформ» забезпечує підготовку, випуск у світ та розповсюдження інформаційного бюлетеня «Офіційний вісник України» та інших правових видань. У виданнях оприлюднюються державною мовою з усіма додатками закони України, інші акти Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, що мають нормативний характер, міжнародні договори України, що набрали чинності, нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, зареєстровані у Міністерстві юстиції України.

Вимоги до претендента: вища освіта відповідного професійного спрямування та досвід роботи на керівних посадах у видавничій справі не менше 5 років.

Кінцевий строк подання заяви про участь у конкурсі та інших необхідних документів – 7 травня 2010 року. Адреса, за якою приймаються заяви про участь у конкурсному відборі та інші необхідні документи: 01025, м. Київ, пров. Рильський, 10, кімната 204, тел. 271 16 37.