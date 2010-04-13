Верховний Суд дозволив Луценку не каятися перед Колесніковим

Недостовірну інформацію стосовно звинувачень у вчиненні злочинів, яку розповсюдив з трибуни Верховної Ради у 2005 році про віце-прем’єр-міністра Бориса КОЛЕСНІКОВА на той час міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО, має спростувати не він сам, а Міністерство внутрішніх справ як юридична особа.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховного Суду України, відповідну постанову за результатами розгляду касаційної скарги Ю.ЛУЦЕНКА винесла колегія ВСУ у цивільних справах.

Як зазначається у постанові, суд встановив, що, згідно з положенням ч. 4 ст. 277 Цивільного кодексу України, поширювачем недостовірної інформації, яку подає посадова чи службова особа при виконанні своїх посадових (службових) обов’язків, вважається юридична особа, в якій вона працює. Тобто, у даному випадку, Міністерство внутрішніх справ України.

Оскільки, як встановлено судом, Ю.ЛУЦЕНКО був запрошений до парламенту головою ВР як міністр внутрішніх справ і доповідав про обставини затримання Б.КОЛЕСНІКОВА, виконуючи свої посадові обов’язки, то у суду першої інстанції не було підстав вважати, що поширювачем інформації є саме відповідач Ю.ЛУЦЕНКО.

Відповідно до зазначеної статті Цивільного кодексу, суд обґрунтовано зобов’язав спростувати недостовірну інформацію про Б.КОЛЕСНІКОВА саме Міністерство внутрішніх справ як юридичну особу, в якій працював Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня 2009 року Київський апеляційний адміністративний суд зобов`язав Ю.ЛУЦЕНКА спростувати сказані ним з трибуни ВР слова про те, що Б.КОЛЕСНІКОВ причетний до здирництва та інших злочинів.

У свою чергу Ю.ЛУЦЕНКО оскаржив це рішення у ВСУ.

20 жовтня 2009 р. Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що готовий вибачитися перед Б.КОЛЕСНІКОВИМ, якщо Верховний Суд зобов’яже його це зробити.

Довідка УНІАН. Б.КОЛЕСНІКОВ був затриманий 6 квітня 2005 року у рамках кримінальної справи за фактом здирництва в 2002 році акцій торгового центру «Білий лебідь» (Донецьк) в екс-голови правління торгового центру Володимира ПЕНЧУКА (батька) і екс-директора ТЦ Бориса ПЕНЧУКА (сина).

7 квітня міністр внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКО з трибуни Верховної Ради України заявив, що Б.КОЛЕСНІКОВА затримано виключно за кримінальні злочини і до політики його затримання немає жодного відношення.

2 серпня 2005 року за рішенням Апеляційного суду Києва Б.КОЛЕСНІКОВА було звільнено, при цьому суд взяв з нього підписку про невиїзд.

30 червня 2006 року Генеральна прокуратура України закрила кримінальну справу, порушену стосовно Б.КОЛЕСНІКОВА.