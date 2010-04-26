Опозиція підготувала законопроект про останній день ЧФ РФ

У Верховній Раді зареєстровано законопроект «Про виведення Чорноморського флоту Російської Федерації в зв’язку із закінченням його терміну перебування на території України».

Авторами документа є народні депутати від Української народної партії Іван ЗАЄЦЬ та Ярослав ДЖОДЖИК, повідомили УНІАН у прес-службі УНП.

Проектом Закону пропонується визначити дату 27 травня 2017 року - останнім днем перебування Чорноморського флоту РФ на території України.

Законопроектом пропонується відповідно до попередньо досягнутої згоди, викладеній в Угоді між Україною і Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту на території України, письмово звернутись до російської сторони з вимогою вивести Чорноморський флот з території України у зв’язку закінченням терміну дії Угоди.

Також Кабінетові міністрів пропонується розробити та затвердити деталізований план додаткових заходів із соціально-економічного розвитку міста Севастополя на 2017-2027 роки.