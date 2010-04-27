У разі денонсації угоди по ЧФ РФ буде порушено міжнародне право?

Україна у разі денонсації угоди про продовження термінів базування ЧФ РФ до 2042 року порушить міжнародне право.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сказав у Держдумі перший заступник міністра закордонних справ Росії Андрій ДЕНІСОВ.

«Для того і існує міжнародного право, щоб забезпечувати виконання міжнародних договорів. Зрозуміло, політики України можуть заявляти про денонсацію – це справа їх особистої совісті, але якщо в міжнародному договорі не передбачене права виходу, то за Віденською конвенцією для того, щоб договір було перервано, потрібна докорінна зміна обставин – це може бути форс-мажор, обставини невизначеної сили тощо або, як мінімум, має бути грубе або систематичне невиконання однієї зі сторін своїх зобов`язань за договором», - сказав А.ДЕНІСОВ.

Він відзначив, що цією угодою не передбачено звертання до арбітражних третейських організацій, проте бажання денонсувати угоду за загальною нормою міжнародного права вимагає розгляду.

«Гарантія дії договору – це саме міжнародне право», - підкреслив він, відзначивши, що ратифікація у парламентах ще більше зміцнює його силу.

«Будь-яка держава може денонсувати будь-який договір – це врешті-решт воля цієї держави, однак тим самим вона відкрито порушує міжнародне право і фактично переводить себе у розряд держав-ізгоїв з усіма наслідками, що звідси випливають», - підкреслив А.ДЕНІСОВ.

Він відзначив, що гроші, які недоотримає бюджет РФ через знижки на газ, потрібні були б для розвитку народного господарства РФ, але «за все треба платити, зокрема за отримання якихось геополітичних результатів».