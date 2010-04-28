Клюєва просять посприяти перевірці законності відчуження майна ЧМП

Міністр транспорту та зв`язку України Костянтин ЄФИМЕНКО наполягає на здійсненні правоохоронними й контролюючими органами перевірки законності відчуження майна, яке належало Державній судноплавній компанії «Чорноморське морське пароплавство».

За даними прес-служби Мінтрансзв`язку, з відповідним листом міністр звернувся до першого віце-прем`єр-міністра України Андрія КЛЮЄВА.

К.ЄФИМЕНКО вважає за необхідне притягти винних у розтраті до відповідальності, оскільки в ситуації з Чорноморським пароплавством порушено інтереси держави.

Міністр зазначив, що впродовж останніх років стосовно ДСК «ЧМП» спостерігається антидержавницька позиція й невмотивоване застосування процедури банкрутства. В результаті цього, державне підприємство, балансова вартість активів якого перевищує 500 млн. грн., фактично виведено з-під контролю органів державної влади та управління, що призводить до відчуження за безцінь державного майна, штучного створення боргів.

К.ЄФИМЕНКО наполягає на необхідності термінового втручання й недопущення процедури ліквідації пароплавства.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого ц.р. Міністерство економіки, з урахуванням матеріалів ГоловКРУ і СБУ, сформувало перелік зі 128 об`єктів державної форми власності, стосовно яких можуть здійснюватися неправомірні дії з метою заволодіння державною власністю. До списку, зокрема, увійшли Чорноморське морське пароплавство (ЧМП), спиртзаводи, столичні готелі, майно вишів і вугільні підприємства.