“Свобода” заявляє про тиск влади за презентацію книги

На організаторів презентації книги про дивізію СС «Галичина» чиниться тиск із боку херсонської влади.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН голова Херсонської організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Олег ГАВРИЛКО.

За його словами, учора йому зателефонував власник газети «Із рук в руки» Ян ГОРДАШЕВСЬКИЙ і повідомив, що вимушений розірвати домовленість у наданні приміщення для проведення презентації книги про дивізію СС «Галичина». Він мотивував своє рішення дзвінками із погрозами від «високих осіб». Хто і чим саме йому погрожували Я.ГОРДАШЕВСЬКИЙ не сказав. Повідомив лише, що ні за яких умов не може дозволити проводити подібний захід у своєму приміщенні.

Кореспондент УНІАН звернулись за коментарем до власника газети «Із рук в руки», але він спілкуватись відмовився.

«Певно влада не хоче, щоб люди знали правду про суспільно важливі, але спірні історичні питання, але своїми діями лише шкодить сама собі. Презентація книги відбудеться у будь-якому випадку, сьогодні о 13.00 в іншому приміщенні», - наголосив О.ГАВРИЛКО.

Як повідомлялося раніше, презентація книги «Дивізія «Галичина» в запитаннях та відповідях», спершу планувалась в Херсоні на 30 квітня у прес-клубі «Новий день», однак була перенесена на 6 травня через хворобу одного із учасників презентації.