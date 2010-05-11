Тимошенко викликають для вручення постанови про порушення справи

Генеральна прокуратура України завтра, 12 травня, на 10.00 викликає екс-прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО для вручення постанови про порушення кримінальної справи.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар екс-прем`єра Марина СОРОКА.

”Проти Юлії ТИМОШЕНКО почалися прямі політичні репресії. 12 травня о 10.00 її викликають до Головного слідчого управління Генпрокуратури для вручення постанови про порушення кримінальної справи, що має на меті намагання її дискредитувати та обмежити пересування Україною та світом. На такі дії - політичні репресії - влада йде свідомо, аби послабити діяльність об’єднаної опозиції”, - сказала М.СОРОКА.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив про необхідність притягнення екс-керівника українського уряду Ю.ТИМОШЕНКО та інших посадових осіб до кримінальної відповідальності за розкрадання бюджету.

”Дії попереднього уряду завдали державі збитків у розмірі 100 млрд. грн., а тому матеріали про виконання бюджету 2009-го року повинні розглядатися не лише народними депутатами, а, в першу чергу, правоохоронними органами, і колишня прем’єр-міністр, а також посадові особи мають понести кримінальну відповідальність за це”, - сказав М.АЗАРОВ.

5 травня Кабінет міністрів ухвалив рішення про залучення компанії “Trout Cacheris, PLLC” (м. Вашингтон) до проведення аудиту ефективності використання бюджетних коштів у 2008-2009 рр. і в першому кварталі 2010 р.

Компанія ”Trout Cacheris, PLLC” заснована в 1996 році й спеціалізується на складних судових процесах як у цивільному, так і в кримінальному праві.