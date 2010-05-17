Суддя Запорізького райсуду піде під суд
17:26, 17 травня 2010Право
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За винесення неправосудних рішень
Прокуратура Запорізької області порушила кримінальну справу стосовно судді Запорізького районного суду за фактами винесення завідомо неправосудних рішень.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України.
Встановлено, що рішеннями судді у 44 цивільних справах, усупереч діючій законодавчій забороні на відчуження земельних ділянок, призначених для ведення особистого селянського господарства, фактично було здійснено відчуження ряду таких ділянок, в тому числі належної близькому члену родини вказаного судді, - відповідачу в одній із розглянутих ним справ.
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