Суддя Запорізького райсуду піде під суд

Прокуратура Запорізької області порушила кримінальну справу стосовно судді Запорізького районного суду за фактами винесення завідомо неправосудних рішень.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Встановлено, що рішеннями судді у 44 цивільних справах, усупереч діючій законодавчій забороні на відчуження земельних ділянок, призначених для ведення особистого селянського господарства, фактично було здійснено відчуження ряду таких ділянок, в тому числі належної близькому члену родини вказаного судді, - відповідачу в одній із розглянутих ним справ.