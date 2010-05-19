В Європі запровадять нові стандарти донорства органів людини

Європейський парламент підтримав директиву щодо нових стандартів донорства органів людини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у схваленій сьогодні на сесії Європарламенту в Страсбурзі доповіді Мирослава МІКОЛАШИКА (груп народних партій, Словаччина).

“За” проголосували 643 депутати, проти - 16, утримались - 8.

Директива передбачає, що в країнах-членах ЄС будуть визначені спеціальні органи, які відповідатимуть за якість та стандарти безпеки при донорстві і трансплантації органів людини. Ці органи влади будуть підтверджувати якість роботи організацій з постачання донорських органів та трансплантаційних центрів, збирати інформацію щодо наявності трансплантатів в інших країнах-членах ЄС, моніторитимуть шлях трансплантата від донора до пацієнта.

Згідно з Директивою, країни-члени мають забезпечити найвищий можливий захист живих донорів. При цьому донорство має здійснюватися виключно на добровільній основі і безкоштовно, хоча живі донори мають право отримувати компенсацію.

Для полегшення співпраці Єврокомісія створить мережу з відповідальних органів влади та сприятиме обміну інформацією.

Країни-члени мають запровадити положення директиви в національне законодавство протягом двох років з моменту набуття нею чинності.

Загалом в Європі близько 60 тис. пацієнтів очікують на донорські органи. При цьому щодня 12 людей помирають, не дочекавшись трансплантації.