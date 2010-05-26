Кримську землю продаватимуть тільки на аукціонах

Рада міністрів Криму прийняла постанову, що забороняє районним адміністраціям передавати у власність або оренду ділянки землі за межами населених пунктів, поки уряд автономії не затвердить єдиний список земельних ділянок для продажу чи передачі в оренду.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні інформаційної політики Ради міністрів АРК.

”Ми хочемо створити умови для ефективної, вигідної для Криму реалізації землі і здачі її в оренду через систему відкритих аукціонів”, - сказав журналістам голова Ради міністрів Василь ДЖАРТИ.

Згідно з постановою, місцеві ради і райдержадміністрації мають до кінця травня подати в Раду міністрів списки ділянок, які, з погляду цих органів влади, необхідно приватизувати чи здати в оренду. При цьому місцеві ради і райдержадміністрації мають дотримувати вимоги земельного законодавства і, зокрема, не включати в списки ділянки, розташовані на територіях природно-заповідного і водного фондів, які не підлягають приватизації.

Республіканський комітет АРК із земельних ресурсів до 15 червня надасть Раді міністрів Криму підсумковий перелік ділянок, які будуть виставлені на торги. Список також буде опублікований на офіційному сайті уряду Криму.

Крім того, Рада міністрів Криму доручила міністерствам і відомствам, узгодження яких необхідні для продажу чи здачі в оренду земельних ділянок, не видавати узгодження на ділянки, які поки що не віднесені до певної категорії земель.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова кримського уряду В.ДЖАРТИ заявив, що Крим зароблятиме на реалізації землі і майна через аукціони, таким чином збільшуючи дохідну частину бюджету. На думку В.ДЖАРТИ, реалізація землі і майна на публічних аукціонах ”дасть можливість збільшити дохідну частину бюджету на 259 мільйонів гривень”.