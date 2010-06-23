Кабмін хоче уточнювати дані Держреєстру виборців щомісяця

Міністерство юстиції України пропонує уряду схвалити законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про Державний реєстр виборців», згідно з яким дані Держреєстру виборців будуть уточнюватися не щоквартально, а щомісяця.

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН повідомив міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

«Ми пропонуємо внести зміни, щоб оновлення даних відбувалися не щоквартально, а кожного місяця. Всі інші зміни мають технічний характер», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Крім того, за його словами, Мін’юст пропонує уточнити поняття виборчої адреси, зокрема, передбачити можливість у разі тимчасового виїзду громадянина не змінювати виборчу адресу.

«Ми пропонуємо тимчасово блокувати прізвище виборця в одному виборчому списку, за яким він постійно зареєстрований, і тимчасове включення його до списку за тимчасовою адресою перебування», - пояснив міністр.

Передбачається, що законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про Державний реєстр виборців» буде розглянуто сьогодні на засіданні уряду.