З початку року СБУ затримала 57 ”телефонних терористів”

З початку цього року працівниками СБУ викрито, затримано та порушено кримінальні справи щодо 57 осіб, які анонімно телефонами надавали неправдиві повідомлення про ”замінування” тих чи інших об’єктів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі СБУ.

За даними прес-служби, зокрема тричі впродовж одного тижня одеським співробітникам СБУ, МВС та МНС довелося виїжджати на вулицю Люстдорфська дорога. Невідомий вперто «мінував» один і той же житловий будинок. Спільними зусиллями експерти СБУ та МВС встановили особу зловмисника. Ним виявився сорокап’ятирічний місцевий житель, раніше засуджений за вживання та розповсюдження наркотиків. Він вирішив помститись своєму знайомому – жителю «замінованого» будинку, з яким посваривсь під час спільної пиятики.

У містечку Красний Луч на Луганщині дев’ятнадцятирічний парубок провчив сусіднє кафе, зірвавши черговий банкет одним дзвінком до міліції. Мовляв, шум з розважального закладу заважає йому відпочивати. Встановлено, що таке радикальне рішення хлопець прийняв під впливом наркотиків.

Як зазначає прес-служба, часто приводом для анонімних терористичних погроз може стати не лише особиста образа, а бажання пожартувати. Принаймні, так пояснив свій вчинок житель Харківської області, який зателефонував на лінію «102» та повідомив про замінування заповненого пасажирами Південного залізничного вокзалу в обласному центрі.

Як зазначили в СБУ, детальний огляд «замінованих» споруд та прилеглих до них територій, проведений експертами СБУ, МВС та МНС, жодних вибухових пристроїв чи будь-яких інших небезпечних предметів не виявляв. Та й самі зловмисники зізнавались, що ані намірів, ані засобів реалізації своїх віртуальних погроз вони не мали. Однак покарання за такі пустощі закон передбачає цілком реальне: проти усіх «телефонних терористів» порушено кримінальні справи за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України («Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності»). Нині горе-жартівникам загрожують не лише штрафи у розмірі до сімнадцяти тисяч гривень, а й обмеження волі на строк до п’яти років.