Киянин намагався організувати контрабандний канал наркотиків

Співробітники Служби безпеки України затримали у Києві чоловіка, який намагався організувати контрабандний канал постачання в Україну синтетичних наркотиків.

Як повідомили УНІАН у прес-секторі Управління СБУ у м. Києві, встановлено, що члени міжнародного наркоугруповання намагалися організувати поставки особливо небезпечної психотропної речовини - метилендіоксипіровалерону (MDPV). Регулярні поставки психотропних сумішей зловмисники планували налагодити через міжнародні поштові експрес-відправлення з країн Балтії до України.

У результаті спецоперації СБУ у Києві затримано організатора контрабандного каналу – 30-ти річного громадянина України, який мешкає в Черкаській області. З’ясувалося, що підозрюваний прибув до столиці, щоб отримати посилку із забороненими до ввозу наркотичними засобами. Психотропна речовина, розфасована у непрозорі пакети, була прихована від митного контролю в упаковках з чаєм.

Встановлено, що, отримавши наркотики, вітчизняні дилери мали організувати канали збуту через мережу інтернет, а також в нічних клубах, дискотеках та інших розважальних закладах столичного регіону та Криму.

Управлінням СБУ у Києві порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) Кримінального кодексу України, яка визначає покарання від п’яти до десяти років позбавлення волі. Затриманого взято під варту, ведеться слідство.