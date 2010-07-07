Верховна Рада хоче остаточно добити гральний бізнес

Парламентський комітет з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва звернувся до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням зобов`язати уряд розробити комплекс заходів, які б у найстисліші терміни забезпечили ліквідацію нелегального грального бізнесу в Україні.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі комітету.

«Всупереч законодавчій забороні, впродовж останніх місяців всюди в містах відновлюють діяльність зали ігрових автоматів, причому не тільки під прикриттям інтернет-клубів, а й легально: знову запрацювали ігрові автомати в закладах торгівлі і громадського харчування, відновлюють роботу раніше закриті казино», – зазначила голова парламентського комітету Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, в цій ситуації насторожує масове порушення закону, яке здійснюється при «прямому потуранні» місцевої влади і правоохоронних органів.

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, можна впевнено стверджувати, що в країні досі не вдалося розробити і запровадити ефективні методи, що дозволяють покласти край гральному бізнесу, проте це лише посилює необхідність їхньої розробки і впровадження. Шляхи вирішення проблеми обговорювалися і на проведеній під керівництвом голови комітету ВР нараді з представниками Міністерства внутрішніх справ, Державної податкової адміністрації і Міністерства фінансів щодо доопрацювання законопроекту про дотримання законодавства про заборону грального бізнесу в Україні.

«Якщо нас, як і всіх свідомих громадян, турбує проблема ігроманії, якою охоплений значний відсоток працюючого населення, а особливо – дітей і молоді, з цим нелегальним бізнесом необхідно боротися. Врешті-решт, вона позначається на благополуччі сімей, продуктивності праці, інтелектуальному потенціалі країни», – підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня 2010 року голова Держкомпідприємництва Михайло БРОДСЬКІЙ заявив, що уряд практично завершив роботу над законопроектом, який визначає правила організації грального бізнесу в Україні.

Довідка УНІАН. Закон про заборону грального бізнесу в Україні набув чинності наприкінці червня 2009 року. Він діє до прийняття спеціального закону, який дозволить займатися таким бізнесом у спеціально створених зонах.