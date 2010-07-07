Відповідальність за порушення правил вигулу собак хочуть посилити

Верховна Рада України планує посилити відповідальність за порушення правил вигулу домашніх тварин.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного законопроекту ”Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України” щодо порушення порядку вигулу домашніх тварин в першому читанні проголосували 382 народні депутати з 431 зареєстрованого в сесійній залі.

Законопроект передбачає, що порушення порядку вигулу домашніх тварин (собак) особою, яка супроводжує домашню тварину (собаку), якщо це спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, карається штрафом від двохсот до п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, громадськими роботами на строк від ста п`ятдесяти до двохсот сорока годин, виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років.

Ті самі дії, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження, караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років. Якщо так дії спричинили загибель кількох осіб, караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.