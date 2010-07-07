Україна отримала черговий висновок Венеціанської комісії на законопроект про судоустрій

Під час зустрічі з главою Венеціанської комісії Джанні БУКІККІО міністру юстиції України Олександру Лавриновичу було передано черговий попередній висновок Комісії на законопроект «Про судоустрій і статус суддів», який був внесений до Верховної Ради Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, сказав міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ за підсумками робочого візиту до Страсбурга.

У висновку, підготовленому професором права, віце-президентом Апеляційного суду у Базелі Стефаном ГАССА (Швейцарія), відзначається, що запропонована редакція судової реформи містить суттєві покращення, які відповідають європейським стандартам.

Разом з тим, експертом висловлені критичні зауваження щодо ролі Верховної Ради у системі призначення та звільнення суддів. Експерт також висловив зауваження щодо запропонованих підходів до реформування Верховного суду України.

Також, у ході візиту відбулася низка дискусій з посадовцями Ради Європи щодо реформування системи судоустрою України. Зокрема, за словами міністра юстиції, було прояснено підходи і розуміння стосовно мотивів та кроків, що робляться для реформування судової системи у країні.

При цьому, європейською стороною було надано позитивні оцінки стосовно загального напрямку реформи судоустрою, ініційованою новою владою, в межах чинної конституційної моделі.

За словами міністра, у ході візиту було проведено низку робочих зустрічей з Генеральним секретарем Ради Європи Торберном ЯГЛАНДОМ, з главою Венеціанської комісії Джанні БУКІККІО, головою Європейського суду з прав людини Жан-Полем КОСТОЮ, а також з керівництвом директоратів Ради Європи у сфері прав людини.

Як повідомлялося, візит міністра юстиції до Страсбурга тривав з 5 по 6 липня. Візит відбувався з метою проведення низки робочих зустрічей з високими посадовими особами Ради Європи та надання європейській стороні інформації про пріоритети нової влади України. Зокрема, у ході візиту планувалося роз’яснити суть законодавчих реформ, що відбуваються в країні з метою реформування державної влади та державного управління.