У Харкові затримано убивцю міліціонера

Сьогодні вранці у Харкові правоохоронці затримали чоловіка, який 7 липня застрелив міліціонера.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Харківській області, під час оперативно-розшукових заходів, у яких був задіяний весь особовий склад служб та підрозділів харківської міліції, місцезнаходження підозрюваного було встановлено.

При затриманні зловмисник чинив опір працівникам міліції із застосуванням вогнепальної зброї – разом зі своїм батьком вони забарикадувалися на даху приватної оселі і почали відстрілюватися від міліціонерів.

Під час проведення операції із затримання озброєних злочинців двоє працівників міліції були поранені. Вогнепальні поранення також отримав сам зловмисник.

Під час обшуку оселі працівники міліції знайшли декілька схованок з вогнепальною зброєю: пістолети, автоматична та мисливська зброя, боєприпаси різних калібрів.

Встановлюються обставини скоєння злочину, зброю передано на експертизу. Затримані перевіряються на причетність до скоєння злочинів із застосуванням вогнепальної зброї.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня у Харкові під час виконання службових обов’язків від кулі невідомого загинув інспектор полку патрульної служби.

За уточненими даними ЦЗГ, патруль у форменому одязі, з табельною вогнепальною зброєю, намагався здійснити перевірку документів підозрілого чоловіка, який був у білих рукавичках та з важкою валізою в руках. Правоохоронці спробували зупинити чоловіка, але він побіг від працівників міліції в лісосмугу поблизу вулиці Ахсарова.

Для переслідування невідомого міліцейський патруль розділився: троє працівників спрямували пошук у декількох напрямках. Тим часом зловмиснику у темряві вдалося заховатися в кущах, він дочекався, поки один з правоохоронців з’явиться у його полі зору, і коли сержант міліції повернувся до нього спиною, озброєний зловмисник вистрелив і смертельно поранив міліціонера. Але правоохоронець встиг зробити кілька пострілів у бік зловмисника. Інспектор 1-ї роти полку патрульної служби, 1977 року народження (в органах внутрішніх справ з 2003 року), від отриманого вогнепального поранення одразу ж загинув на місці.

За даними ЦЗГ, убивця стріляв з автомата невстановленого зразка.