В Україні розпочалася перевірка дотримання земельного законодавства

Урядова міжвідомча робоча група з аналізу стану дотримання законодавства у сфері земельних відносин розпочала комплексну перевірку.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного комітету України із земельних ресурсів.

Згідно з повідомленням, сьогодні чотири групи фахівців розпочали перевірку дотримання земельного законодавства в регіонах. Першочерговими для перевірки були визначені АРК, Севастополь, Київська область, Київ, Запорізька, Черкаська, Волинська і Закарпатська області.

За попередніми підрахунками, термін перевірки однієї області складе близько тижня.

«Це доручення Президента і державна програма мають навести порядок у сфері землекористування на території всієї країни. Її реалізація дасть змогу майже стовідсотково встановити і розібратися з усіма порушеннями конституційних прав громадян і підприємств щодо користування земельними ресурсами. Оцінкою ефективності вказаної програми стане повернення земельних ділянок їхнім справжнім власникам і викорінення хабарництва серед чиновників на місцях», - сказав голова Держкомзему Олег КУЛИНИЧ.

Довідка УНІАН. На виконання розпорядження Президента України №956/2020-рп від 23 червня 2010 р. була створена міжвідомча робоча група з аналізу стану дотримання законодавства у сфері земельних відносин.

Група в шестимісячний термін має забезпечити комплексне вивчення, зокрема з виїздом на місце, діяльності місцевих органів виконавчої влади при здійсненні ними повноважень з розпорядження землями оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, природно-заповідного призначення, землями водного і лісового фонду, регулювання земельних відносин, раціонального використання та охорони земель, забезпечення прав громадян на землю.