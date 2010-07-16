НФПУ подав позов щодо підвищення цін на газ для населення

Національний форум профспілок України (НФПУ) подав позов до Окружного Адміністративного суду м. Києва щодо скасування постанови № 812 Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ), яким були підвищені ціни на газ для населення на 50% з 1 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник голови НФПУ Григорій КАБАНЧЕНКО.

«Ми звернулися до суду, і буде відповідне звернення від інших профспілок. Ми звертатимемося до прем`єра, до Президента з проханням припинити підвищення цін для населення, підготувати постанову щодо питання з проблем бідних», - відзначив він.

За його словами, мотивом позову є те, що рішення про підвищення тарифів не було узгоджене зі Спільним представницьким органом профспілок і що порушено цілий ряд норм законодавства.

У свою чергу, голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло ВОЛИНЕЦЬ відзначив, що Конфедерація також подасть до суду на це рішення НКРЕ, зараз готується відповідний пакет документів. При цьому він висловив переконання, що суд буде виграно, оскільки Кабінет міністрів не погоджував з профспілками це підвищення, проте мав це зробити відповідно до Генеральної угоди між Кабміном і профспілками.

М.ВОЛИНЕЦЬ також відзначив, що оскільки нову угоду про співпрацю з МВФ на 2010-2011 роки не підписано, то діє стара. «Тобто тривають маніпуляції, щоб викрутитися», - відзначив він.

За його словами, профспілка має намір з’ясувати, чи справді підвищення тарифів є вимогою МВФ, оскільки населення споживає газ українського видобутку, вартість якого незначна.

Також профспілка має намір з’ясувати питання щодо ініціатив з підвищення пенсійного віку.

Як повідомляв УНІАН, згідно з постановою НКРЕ (№ 812 від 13 липня 2010 року) відпускні ціни на природний газ для населення, диференційовані за річним об`ємом споживання і наявністю або відсутністю у абонента лічильника, з 1 серпня 2010 року зростуть на 50%.

Довідка УНІАН. Чинна система диференціація цін на природний газ для населення залежно від річного об`єму споживання, наявності або відсутності приладів обліку діє з 1 січня 2007 року.

Останнє підвищення відпускних цін на природний газ для населення, диференційованих за річним об`ємом споживання і наявністю або відсутністю у абонента лічильника, було з 1 грудня 2008 року на 35%.

Населенню поставляється природний газ українського походження, що видобувається підприємствами, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50%.

Поступове підвищення внутрішніх цін на природний газ до економічно обґрунтованого рівня є одним із зобов`язань України в рамках співпраці з МВФ.