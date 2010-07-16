У Криму засуджено двох чоловіків, які побили міліціонерів
14:57, 16 липня 2010Право
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Позбавлені волі на 4 та 5 років
Міський суд Євпаторії засудив до 5,2 і 4,2 років позбавлення волі двох місцевих жителів, які минулого року побили патрульних і забрали у них зброю.
Про це повідомила прес-служба Кримської прокуратури.
Співробітники патрульної служби намагалися припинити «хуліганські вчинки бешкетників» і їх було побито, уточнює наглядове відомство.
Через дві години після інциденту хуліганів затримали.
Жителів Криму, крім надання опору правоохоронцям, було звинувачено у незаконному поводженні зі зброєю, яку вони відібрали у патрульних.
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