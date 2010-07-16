У Криму засуджено двох чоловіків, які побили міліціонерів

Міський суд Євпаторії засудив до 5,2 і 4,2 років позбавлення волі двох місцевих жителів, які минулого року побили патрульних і забрали у них зброю.

Про це повідомила прес-служба Кримської прокуратури.

Співробітники патрульної служби намагалися припинити «хуліганські вчинки бешкетників» і їх було побито, уточнює наглядове відомство.

Через дві години після інциденту хуліганів затримали.

Жителів Криму, крім надання опору правоохоронцям, було звинувачено у незаконному поводженні зі зброєю, яку вони відібрали у патрульних.