У Херсоні викрито конвертаційний центр, через який легалізовано 3,6 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової адміністрації в Херсонській області.

Згідно з повідомленням, один з активних учасників угруповання спеціально займався підбором малоімущих херсонців, на яких реєстрували фірми з ознаками фіктивності. Все це відбувалося в 2008 - 2009 рр. Через фіктивні фірми проводилися безтоварні операції, з метою мінімізувати податкові платежі реальних підприємців з Херсонської й Київської областей.

За фактом ухилення від сплати податків на суму 3,6 млн. грн вже порушено кримінальну справу.

Під час обшуків в орендованому злочинцями житлі співробітники податкової міліції вилучили 24 тис. грн і 11 тис. доларів, бланки векселів, печатки 39 фірм.