Псевдоподатківці обікрали два кіоски на більш ніж 8 тис. грн

Полтавська обл. 2 серпня. УНІАН. У Кременчуку Полтавської області 1 серпня зареєстровано два випадки шахрайства за участю псевдоподатківців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомили сьогодні у Кременчуцькому міському управлінні міліції.

«Вчора двоє чоловіків прийшли в кіоски у різних районах міста і, показавши посвідчення працівників податкової інспекції, почали проводити перевірку діяльності кіосків. Поки один з них «перевіряв», другий грабував касу. Один кіоск вони обікрали на 4 тис. 100 грн., другий - на 4 тис. грн.», - сказала журналістам прес-офіцер Ганна ВОЛЮВАЧ.

За її словами, після того, як продавці виявили пропажу грошей, вони повідомили про це в міліцію.

Під час слідства міліціонери встановили, що у податковій інспекції описані кіоскерами «податкові інспектори» не працюють.