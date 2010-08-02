FATF відзначає в Україні стратегічні недоліки

Київ. 2 серпня. УНІАН. Міжнародна організація з боротьби з відмиванням нелегальних доходів FATF заявляє, що в Україні залишаються деякі стратегічні недоліки у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.

Про це говориться в заяві FATF «Підвищення рівня виконання міжнародних стандартів з боротьби з відмивання коштів і фінансуванням тероризму: постійний процес удосконалення» від 25 червня 2010 року, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«FATF визначила, що деякі зі стратегічних недоліків у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму залишаються не усуненими. Україна має продовжити роботу з імплементації плану заходів для усунення цих недоліків, зокрема: 1) повністю усунути недоліки щодо криміналізації відмивання коштів і фінансування тероризму (рекомендація 1 і спеціальна рекомендація 2); 2) розробити і запровадити законодавчу базу щодо ідентифікації й заморожування терористичних активів (спеціальна рекомендація III)», – говориться в документі.

FATF відзначає, що в лютому 2010 року Україна зробила політичну заяву на високому рівні щодо співпраці з FATF і MONEYVAL для усунення стратегічних недоліків у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму. «З того часу Україна продемонструвала свій прогрес щодо покращення режиму боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму, включаючи ухвалення нового закону про боротьбу з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму», – наголошується в документі.

FATF відзначає, що стратегічні недоліки у цьому напрямі також є в Туреччині, Греції, Азербайджані, Таїланді, Сирії та інших країнах.