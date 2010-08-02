Київ. 2 серпня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив вжити заходів для реалізації закону про судоустрій та статус суддів.

Як повідомляє прес-служба Президента, про це йшлося під час зустрічі В.ЯНУКОВИЧА із заступником глави Адміністрації Президента Андрієм ПОРТНОВИМ.

У контексті набуття чинності Законом «Про судоустрій та статус суддів», підписаним главою держави, Президент дав низку доручень уряду, Міністерству юстиції.

Як наголосив після зустрічі А.ПОРТНОВ, йдеться про забезпечення неухильного виконання вимог закону, покращання матеріально-технічного забезпечення судів тощо.

«Президент дав доручення виконати вимоги закону щодо створення в Україні Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ, збільшити фінансування судових органів», – сказав А.ПОРТНОВ.

Глава держави також дав низку інших доручень для реалізації Закону «Про судоустрій та статус суддів».