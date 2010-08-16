Нардеп підозрює, що міліція приховує вбивство журналіста

12:12, 16 серпня 2010
Право
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У Харкові зник головний редактор газети

Народний депутат Володимир АР’ЄВ вважає, що МВС може приховувати інформацію про вбивство головного редактора харківської газети «Новий стиль» Василя КЛИМЕНТЬЄВА.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ТВі.

«Головний редактор газети «Новий стиль» зник 11 серпня. Перший варіант - коли порушується справа по факту зникнення, застосовується менше оперативних заходів, ніж коли порушується справа по факту вбивства… З іншого боку, я не вважаю, що сьогодні в МВС працюють люди професійні і з високим рівнем IQ. Газета «Новий стиль» дуже сильно критикувала саме правоохоронні органи. Другий варіант – напевне, в силових структурах щось знають і тому порушили справу по такій статті (вбивство), але мені це достеменно не відомо» - сказав В.АР’ЄВ, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

Як повідомляв УНІАН, дружина В.КЛИМЕНТЬЄВА повідомила про зникнення чоловіка 12 серпня. У ході перевірки встановлено, що 11 серпня В.КЛИМЕНТЬЄВ виїхав із дому з невідомим чоловіком на автомобілі "БМВ" сріблястого кольору у невідомому напрямку.

Дзержинський райвідділ міліції Харкова порушив кримінальну справу за статтею "навмисне вбивство" за фактом зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА.

Газета "Новий стиль" займається розслідуваннями на правову тематику.

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