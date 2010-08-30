Депутати звернулись до КС щодо відповідності Конституції законодавства про судочинство

54 народних депутатів звернулися до Конституційного Суду України щодо відповідності Конституції законодавства про судочинство.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, зокрема, сьогодні надійшло конституційне подання парламентаріїв щодо конституційності окремих положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 року № 2453-VI, Кримінально-процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, Закону України «Про Вищу раду юстиції» (в редакції Закону України від 7 липня 2010 року № 2453-VI).

Згідно з Регламентом КС, конституційне подання передано на вивчення в Секретаріат Суду.