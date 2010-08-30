Депутати звернулись до КС щодо відповідності Конституції законодавства про судочинство
ініціювали 54 народних депутатів
54 народних депутатів звернулися до Конституційного Суду України щодо відповідності Конституції законодавства про судочинство.
Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, зокрема, сьогодні надійшло конституційне подання парламентаріїв щодо конституційності окремих положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 року № 2453-VI, Кримінально-процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, Закону України «Про Вищу раду юстиції» (в редакції Закону України від 7 липня 2010 року № 2453-VI).
Згідно з Регламентом КС, конституційне подання передано на вивчення в Секретаріат Суду.