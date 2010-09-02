У Могильова подумують про комендантську годину для неповнолітіх

Міністерство внутрішніх справ України вважає за доцільне запровадити на законодавчому рівні комендантську годину для неповнолітніх.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив заступник начальника кримінальної міліції у справах неповнолітніх МВС України Віктор СУРАНОВИЧ.

«Можливо, і доцільно закріпити дане питання на законодавчому рівні», - сказав він.

В.СУРАНОВИЧ пояснив необхідність таких заходів тим, що неповнолітні не повинні пізно ввечері знаходитися на вулиці одні, а з іншого боку - батьки повинні знати, де перебувають їхні діти.

В контексті цього він зауважив, що це питання треба відпрацювати в розрізі встановлення вікового цензу. «Треба відпрацювати це детально, щоб не порушувати конституційних прав громадян», - сказав В.СУРАНОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, у деяких містах України місцева влада вже запровадила комендантські години для неповнолітніх. Дітям заборонено перебувати без супроводу батьків або осіб, які їх замінюють, у громадських місцях, ресторанах, об`єктах торгівлі, розваг, у дворах і під`їздах житлових будинків, громадському транспорті тощо.