Депутати пропонують ввести новий вид державної допомоги сім`ям з дітьми

Народні депутати України від БЮТ Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ, Олег ЛЯШКО, Іван КИРИЛЕНКО і Олександр СТЕШЕНКО пропонують ввести новий вид державної допомоги сім`ям з дітьми – на виховання дитини з 3-річного віку до досягнення 18 років.

Це передбачено проектом закону «Про внесення змін до Закону України «Про державну допомогу сім`ям з дітьми» №7096 від 7 вересня 2010 року, текст якого розміщено на офіційному парламентському порталі.

Згідно із пояснювальною запискою до законопроекту, цим документом передбачаються додаткові витрати державного бюджету, тому пропонується скоротити витрати на утримання органів державного управління. «Це й буде джерелом додаткових доходів для покриття збільшення витрат бюджету», – говориться в пояснювальній записці.