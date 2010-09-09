СБУ з початку року викрила 70 «телефонних терористів»

Сімдесят «телефонних терористів» викрила Служба безпеки України з початку 2010 року, повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ.

Зокрема, 15 серпня у Вінниці близько 23.00 на спецлінію «102» надійшло анонімне повідомлення про загрозу вибуху у місцевому кафе. Перевірка встановила, що територія кафе «чиста», утім для понад півсотні клієнтів відпочинок було зіпсовано.

Вже у кафе співробітники Служби безпеки України спільно з працівниками органів міліції натрапили на слід зловмисника. За свідченнями очевидців, того вечора нетверезий постійний клієнт поконфліктував з адміністрацією розважального закладу. Коли аноніма було затримано, версія підтвердилась: того вечора 44-річний місцевий житель безрезультатно намагався заспівати зі сцени. Образившись, вирішив помститись одним телефонним дзвінком. За матеріалами СБУ органи міліції порушили стосовно нього кримінальну справу за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

Інший випадок трапився у Черкасах. Близько півночі у ніч на 29 серпня до міліції зателефонував анонім та повідомив: черкаський залізничний вокзал заміновано. За його словами, про це він дізнався у залі очікування вокзалу, розговорившись з невідомим молодими чоловіком. Задля перевірки приміщення вокзалу та прилеглої території співробітники СБУ, МВС та МНС евакуювали персонал та пасажирів, які очікували потяги, на 40 хвилин довелося зупинити залізничне сполучення. Утім жодного вибухового пристрою чи небезпечної речовини вибухотехніки не знайшли. Вже за годину співробітники Служби безпеки України встановили особу «телефонного терориста»: вокзал у Черкасах «замінував» двадцятирічний житель Івано-Франківська. З’ясувалось, що хлопець вже не вперше завдає клопотів працівникам екстрених служб: на його рахунку дзвінки на телефони 101, 102, 103, 104 Києва, Черкас, Чернігова тощо. Нині правоохоронці встановлюють суму збитків. Експерти оцінили вартість хвилини простою вокзалу у 700 гривень. Матеріали СБУ надіслано до органів міліції Івано-Франківська для прийняття правового рішення щодо порушення кримінальної справи.

Крім відшкодування збитків, хуліганам загрожує кримінальна відповідальність (позбавлення волі на строк до 7 років) та штрафи (у сумі до тисячі неоподаткованих мінімумів – 17 тисяч гривень).

Усього впродовж серпня співробітники Служби безпеки викрили 5 «телефонних терористів», з початку 2010 року –70.