Найближчим часом Верховна Рада узаконить статус Севастополя

Екс-голова Державного комітету з регуляторної політики і підприємництва, заступник голови партії «Сильна Україна» Олександра КУЖЕЛЬ заявляє, що найближчим часом Верховна Рада України ухвалить передбачений Конституцією закон про статус міста-героя Севастополя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила вчора увечері у прямому ефірі телеканалу «Бриз» (м. Севастополь).

«Можу севастопольцям сказати, у мене є інформація, що найближчими днями буде ухвалено закон про статус міста-героя Севастополя. Я дуже сподіваюся, і ми разом з вами порадіємо. Я думаю, найближчим часом він буде ухвалений, і обиратимете собі й мера...», - сказала О.КУЖЕЛЬ.

На уточнююче питання ведучого, чи буде ухвалено закон до місцевих виборів 31 жовтня, О.КУЖЕЛЬ сказала: «Не знаю, чи встигнуть до цих виборів, але головне, щоб ми, користуючись виборами, примусили депутатів ухвалити цей закон».