Учителя інформатики обвинувачують у розпусних діях щодо школярок

Голосіївський районний суд столиці розгляне кримінальну справу за обвинуваченням вчителя інформатики середньої загальноосвітньої школи району у вчиненні розпусних дій щодо малолітніх осіб (ч. 2 ст. 156 КК України).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Голосіївського району м. Києва з посиланням на заступника прокурора району Ірину СІВАКОВУ.

За її даними, обвинувачений, працюючи вчителем інформатики у школі, починаючи з 2004 року по лютий 2010 р. неодноразово вчиняв розпусні дії стосовно малолітніх учениць. “Для цього він під різноманітними вигаданими приводами запрошував школярок, які на той час не досягли статевої зрілості, у свій робочий кабінет. Користуючись їхнім не сприйняттям в повній мірі ситуації, показував на в своєму робочому комп’ютері фотографії порнографічного характеру та вчиняв інші розпутні дії, задовольняючи свої статеві потреби”, - говориться в повідомленні.

За вчинення даного злочину Кримінальним кодексом України передбачено максимальне покарання до 8 років позбавлення волі.