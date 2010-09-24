На Київщині утворено нове управління юстиції

З метою оптимізації мережі та підвищення ефективності діяльності територіальних органів юстиції Київської області Міністерством юстиції утворено Обухівське міськрайонне управління юстиції. Відповідний наказ підписав міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України.

Обухівське міськрайонне управління юстиції утворюється на базі Обухівського районного управління юстиції Київської області, що ліквідується.

До утворення нового територіального органу, міські управління юстиції в Київській області діяли лише в містах Березань, Буча, Ірпінь, Ржищів, Славутич. Районні - у 18 районах області.

Після утворення Обухівського міськрайонного управління юстиції мережа органів юстиції області складатиметься з Головного управління юстиції, 5 міських, 17 районних та 1 міськрайонного управлінь юстиції.