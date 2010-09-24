З 24 вересня фіноперації нотаріусів та адвокатів контролюватимуть

24 вересня 2010 року набирає чинності спільний наказ Міністерства юстиції та Державного комітету фінансового моніторингу щодо здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мін’юсту.

Спільний наказ було видано з метою запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом на виконання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (у редакції від 18 травня 2010 року).

Як повідомив міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ, згідно зі спільним наказом Мін’юст отримуватиме від Держфінмоніторингу дані щодо фінансових операцій нотаріусів та адвокатів, що підлягають фінансовому моніторингу, статистичні дані щодо помилок допущених при поданні інформації про фінансові операції, виявлені факти порушень тощо.

Мін’юст використовуватиме інформацію, отриману від Держфінмоніторингу, при здійсненні нагляду за нотаріусами та адвокатами щодо дотримання ними вимог законодавства.

Міністр нагадав, що повноваження нагляду за особами, які надають юридичні послуги, були надані Мін’юсту Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (у редакції від 18 травня 2010 року). До таких осіб Закон відносить нотаріусів, адвокатів, а також суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги (за винятком осіб, які надають послуги у рамках трудових правовідносин) у випадках, передбачених статтями 6 і 8 цього Закону.

До легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, Закон відносить будь-які дії, пов’язані з коштами (власністю), одержаними (здобутими) внаслідок вчинення злочину, спрямовані на приховування джерел походження зазначених коштів (власності) чи сприяння особі, яка є співучасником у вчиненні злочину, що є джерелом походження зазначених коштів (власності).

За словами міністра юстиції, Закон передбачає формування загальнодержавної багатоджерельної аналітичної інформації, що дасть змогу правоохоронним органам України та іноземних держав виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов’язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями.