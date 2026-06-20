Польща два місяці блокує автівки 'Укрпошти', - Смілянський

Поляки не пропускають машини державного поштового оператора, але дозволяють в'їзд машин кур'єрських служб.

Польща уже два місяці блокує проїзд машин "Укрпошти" польською територією. Про це заявив генеральний директор українського поштового оператора Ігор Смілянський.

Так, відповідаючи на численні запитання, чому президент Володимир Зеленський відправив "Орден білого орла" до Польщі "Новою Поштою", а не "Укрпоштою", Смілянський розповів про труднощі роботи на польській території.

За його словами, доставка пошти по самій Польщі наразі можлива лише через місцеву Poczta Polska. При цьому поляки не пускають український поштовий транспорт навіть транзитом.

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"Останні два місяці автівки "Укрпошти" блокуються польською митницею, і ми змушені об’їжджати Польщу через Угорщину та Словаччину (там питань до нас немає) і, по суті, перенаправили всі свої транзитні потоки в обхід Польщі", – заявив він.

Смілянський зауважив, що автівки "Нової Пошти" поляки пропускають, ймовірно через те, що формально то є служба експрес-доставки, а не пошта.

"Конкуренція – це добре. Погане ставлення до України – це погано", – додав він.

Зеленський послав орден в Польщу

Як писав УНІАН, напередодні польський президент Кароль Навроцький відібрав "Орден білого орла" у Володимира Зеленського. Сьогодні український президент опублікував допис, в якому повідомив, що відправив орден назад у Польщу кур’єрською службою "Нова Пошта", приклавши відповідні світлини.

Після цього про намір повернути полякам такі самі ордени, в різний час отримані від Польщі, повідомили ще три українські президенти – Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко. Усі троє розкритикували рішення польського президента забрати орден у Зеленського.

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