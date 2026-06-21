США, можливо, братимуть плату за прохід суден Ормузькою протокою, - Трамп

Трамп вважає це оплатою послуг США з охорони країн Перської затоки.

Прохід суден через Ормузьку протоку буде безоплатним за винятком випадків, коли плату збиратимуть США за свої послуги "Ангела-охоронця". Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Він наголосив, що протягом 60 днів, доки діятиме режим перемир’я і доки США та Іран продовжуватимуть переговори щодо укладення остаточної мирної угоди, плата за прохід Ормузької протоки стягуватися не буде.

"І після закінчення цього 60-денного періоду плата також не стягуватиметься, за винятком випадків, коли вона буде введена Сполученими Штатами Америки та на їхню користь у разі, якщо угода не буде укладена, за послуги, надані в якості "Ангела-охоронця" країнам Близького Сходу з метою відшкодування витрат у минулому, сьогоденні та майбутньому", - написав Трамп.

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Як писав УНІАН, у четвер США та Іран підписали меморандум про припинення війни, який відкриває шлях до миру та передбачає відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. Документ включає поступове зняття санкцій, підтримку іранської економіки та гарантії відмови Тегерана від ядерної зброї під контролем МАГАТЕ. Угода має стати основою для остаточного врегулювання, яке планують закріпити резолюцією Ради Безпеки ООН.

Однак вже у п'ятницю Іран оголосив про закриття Ормузької протоки та призупинив переговори зі США, висунувши вимоги щодо виведення ізраїльських військ із Лівану та американських сил із регіону. Згідно із заявою іранців, судна можуть проходити лише за попередньою заявкою на транзит.

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