У Британії пройшли перші тести експериментальної далекобійної зброї для ЗСУ, - The Teleraph

Під час запусків на Гебридських островах усі системи спрацювали, попри незначні технічні неполадки, які розробники планують усунути на наступних етапах випробувань.

Міністерство оборони Великої Британії успішно провело перші випробування нових далекобійних ракетних систем, які розробляються для посилення оборонних спроможностей України.

Як пише The Teleraph, експериментальне озброєння здатне уражати цілі на відстані понад 300 миль (близько 500 кілометрів), що потенційно дозволить українським військовим досягати стратегічних об'єктів на території Російської Федерації, включно з Москвою.

Тестування платформ відбулося на полігоні на Гебридських островах у межах оборонної програми під назвою "Проект Brakestop". Нові системи оснащені бойовою частиною вагою 250 кілограмів.

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Британське оборонне відомство поставило перед розробниками завдання створити ударну зброю, здатну розвивати швидкість понад 370 миль на годину (близько 600 кілометрів на годину), за відносно низької вартості виробництва – приблизно 400 тисяч фунтів стерлінгів за одиницю. Головною умовою проєкту є можливість виготовлення щонайменше 20 таких систем на місяць.

На початковому етапі в лютому минулого року відомство розглянуло 27 пропозицій від приватних компаній, після чого шість підприємств отримали контракти на суму близько 5 мільйонів фунтів стерлінгів кожне для створення прототипів. На кінець року у проєкті залишилися три постачальники, серед яких компанія MBDA UK, що виробляє крилаті ракети Storm Shadow, а також два малі та середні підприємства – MGI Engineering та Rotron Aerospace.

Під час запусків на Гебридських островах усі системи спрацювали, попри незначні технічні неполадки, які розробники планують усунути на наступних етапах випробувань.

Наразі стартувала друга фаза "проекту Brakestop", у межах якої компаніям виділили додаткові 15 мільйонів фунтів стерлінгів на подальше вдосконалення технологій.

Офіційний Лондон розраховує поставити перші готові комплекси Києву протягом найближчого року. За словами міністерки з питань збройних сил Великої Британії Луїзи Сендхер-Джонс, ця зброя має доповнити вже наявний арсенал далекобійних засобів України, таких як ракети Storm Shadow, але з суттєвою перевагою у вартості виробництва.

Підтримка України з боку Британії

Нагадаємо, Велика Британія офіційно затвердила новий пакет військової допомоги для України на загальну суму 752 мільйони фунтів стерлінгів. Про це на початку засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке проходить у штаб-квартирі НАТО, заявив міністр оборони Великої Британії Ден Джарвіс. Фінансування, зокрема, спрямують на забезпечення української сторони 150 тисячами безпілотних літальних апаратів, а також 350 ракетами та радіолокаційними станціями для систем протиповітряної оборони.

Також Велика Британія спільно з європейськими партнерами працює над наданням допомоги Україні у створенні власної системи протиракетної оборони, що покликана стати альтернативою американським комплексам Patriot. Як повідомляє видання The Telegraph, необхідність реалізації цього проєкту викликана дефіцитом ракет-перехоплювачів PAC-3, чиї запаси суттєво зменшуються через загострення конфлікту на Близькому Сході. Наразі у НАТО координують розробку цієї системи, яка отримала неофіційну назву "європейський Patriot" і має бути значно дешевшою та придатною для масового промислового виробництва.

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