Смертельні удари по Лівану поставили під сумнів домовленості США та Ірану, - Reuters

У Лівані щонайменше 20 людей загинули внаслідок ізраїльських ударів через кілька годин після набрання чинності режимом припинення вогню.

У Лівані щонайменше 20 людей загинули внаслідок ізраїльських ударів, завданих у суботу, лише через кілька годин після набуття чинності режимом припинення вогню між Ізраїлем та "Хезболлою", повідомляє Reuters.

Ізраїльська сторона заявила, що атаки стали відповіддю на нічний обстріл з боку підтримуваного Іраном угруповання. За словами представника ізраїльських військових, бойовики "Хезболли" випустили понад 50 снарядів по ізраїльських підрозділах на півдні Лівану, після чого ЦАГАЛ завдав ударів по об’єктах угруповання.

За даними видання, ізраїльська авіація та безпілотники атакували низку районів на півдні Лівану, а також цілі в долині Бекаа.

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"Хезболла" звинуватила Ізраїль у численних порушеннях режиму припинення вогню та заявила, що подальші атаки не залишаться без відповіді. Угруповання також закликало Сполучені Штати вплинути на Ізраїль для припинення ударів.

Ізраїль заявляє про оборонні дії

Ізраїльські військові наголошують, що діють виключно в оборонному режимі відповідно до нових вказівок політичного керівництва. За словами представника армії, ЦАГАЛ не проводить проактивних операцій, а лише реагує на загрози в межах так званої зони безпеки.

Також повідомляється, що протягом останніх двох діб унаслідок атак "Хезболли" загинули п’ятеро ізраїльських військовослужбовців.

В Ізраїлі підкреслили, що залишаються відданими домовленостям про припинення вогню, але жорстко реагуватимуть на будь-які атаки проти цивільних або військових.

"Хезболла" заявила про готовність до опору

Угруповання зі свого боку також заявило про прихильність до перемир’я, але наголосило, що реагуватиме на будь-які спроби Ізраїлю розширити свою присутність на території Лівану.

За твердженням "Хезболли", ізраїльські сили намагалися просунутися в район пагорба Алі аль-Тахер на півдні країни. Після зіткнень між сторонами Ізраїль завдав авіаударів як у межах, так і за межами визначеної оперативної зони.

Один із високопоставлених представників угруповання заявив, що поки ізраїльські війська залишаються на ліванській території, збройний опір вважається законним.

Загроза для домовленостей США та Ірану

Нове загострення викликає сумніви щодо стійкості не лише режиму припинення вогню в Лівані, а й ширших домовленостей між США та Іраном, про які було оголошено цього тижня. Однією з ключових умов цих домовленостей було припинення бойових дій на кількох напрямках, зокрема в Лівані.

Серед загиблих – родина з дітьми

Одним із найтрагічніших епізодів став удар по триповерховому житловому будинку в місті Баріш поблизу Тіра. За інформацією місцевої влади, загинули четверо членів однієї родини – батько, мати та двоє дітей.

Ліванська армія також повідомила про загибель військовослужбовця внаслідок ізраїльського удару на дорозі Кфаррумман – Набатія.

Крім того, як ише видання, один з авіаударів зруйнував будівлю відділення Центрального банку Лівану в Набатії. У банку підтвердили пошкодження об’єкта, але повідомили, що обійшлося без жертв.

Дані про втрати

За інформацією Міністерства охорони здоров’я Лівану, з 2 березня внаслідок ізраїльських атак у країні загинули 4057 осіб, серед яких є жінки, діти та медичні працівники. Водночас не уточнюється, скільки серед загиблих було членів збройних угруповань.

Ізраїльська сторона повідомляє про щонайменше 32 загиблих військових та чотирьох цивільних під час бойових дій із "Хезболлою".

Переговори між США та Іраном

Нагадаємо, 18 червня Сполучені Штати та Іран уклали угоду про припинення війни, яка, за словами президента Франції Еммануеля Макрона, створює передумови для довгострокового миру та відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. Видання Axios, посилаючись на американських посадовців, які побажали залишитися неназваними, оприлюднило інформацію про проєкт меморандуму про взаєморозуміння між Вашингтоном і Тегераном. Як зазначається, цей документ може стати основою для подальшого зниження напруженості на Близькому Сході.

Однак вже 20 червня Іран повторно заявив про закриття Ормузької протоки та тимчасове припинення переговорів зі США щодо завершення війни. У Тегерані наголосили, що судноплавний маршрут залишатиметься заблокованим доти, доки Вашингтон і Тель-Авів не виконають висунуті умови. Як повідомляє BILD, відповідне попередження, а також вимогу не наближатися до протоки, отримали судна, які перебувають у регіоні. Повідомлення було поширене Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР).

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