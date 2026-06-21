Букінгемський палац вперше опублікує інформацію про доходи Чарльза III, - ВВС

Фінансова інформація буде включена до щорічного звіту Букінгемського палацу та стане частиною політики більшої прозорості королівських фінансів.

Король Великої Британії Чарльз III стане першим монархом сучасної епохи, який публічно розкриє свої особисті доходи. Відповідна інформація буде оприлюднена у щорічному фінансовому звіті вже наступного четверга. Про це повідомляє BBC.

Рішення про розкриття податкових даних є особистою ініціативою монарха. Вони стануть частиною традиційної звітності Букінгемського палацу та розглядаються як крок до більшої прозорості королівських фінансів.

У Палаці зазначають, що прагнуть підвищити рівень розуміння суспільством фінансової відповідальності королівської родини. Питання відкритості стало особливо актуальним після низки скандалів навколо принца Ендрю.

Відео дня

Звіт охоплюватиме 2024–2025 фінансовий рік і включатиме податки з різних джерел доходу короля, зокрема прибутки від герцогства Ланкастер, дивіденди від інвестицій та доходи від приватних маєтків Сандрінгем і Балморал.

Такі податкові дані планують публікувати щороку.

Згідно з британським законодавством, монарх не зобов’язаний сплачувати податки з доходів, спадщини чи приросту капіталу. Водночас Чарльз III добровільно робить це, як раніше це робив у статусі принца Уельського.

За даними матеріалів, лише прибуток від герцогства Ланкастер минулого року становив близько 24 мільйонів фунтів стерлінгів. Це майновий комплекс, що охоплює нерухомість у Лондоні та на півночі Англії і формує значну частину приватного доходу короля.

Фінансовий звіт буде оприлюднений разом із даними про Суверенний грант – державне фінансування королівського двору, персоналу та офіційних візитів. Цього року його обсяг зріс до рекордних 137,9 мільйона фунтів.

Зростання витрат пояснюють масштабною реконструкцією Букінгемського палацу. Водночас уряд Великої Британії розглядає можливість перегляду фінансування.

Окремо Комітет з державних рахунків планує перевірку використання королівської власності та оренди. Також повідомляється, що доньки принца Ендрю, принцеси Беатріс і Євгенія, проживають у резиденціях Кенсінгтонського та Сент-Джеймського палаців, при цьому орендну плату за них із власних коштів сплачує король.

Останні новини про британського монарха

Раніше повідомлялося, що у Великій Британії стався інцидент на радіостанції, де через технічну помилку оголосили про смерть монарха.

Також король Чарльз III під час історичного виступу в Конгресі США озвучив один із найжорсткіших дипломатичних сигналів за час другого президентського терміну Дональда Трампа, наголосивши на необхідності безумовної підтримки України та збереження єдності союзників, пише Politico.

Виступ британського монарха став відповіддю на регулярну критику Трампа на адресу партнерів по НАТО. Чарльз III нагадав про принцип колективної оборони, закріплений у статті 5 Північноатлантичного договору, а також про історичну солідарність після терактів 11 вересня 2001 року.

Вас також можуть зацікавити новини: