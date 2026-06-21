У Сербії тисячі людей вийшли на антиурядовий мітинг із вимогою дострокових виборів, - Reuters

Чергові вибори у Сербії заплановані на 2027 рік, проте Александар Вучич раніше допускав можливість їхнього проведення у найближчі місяці.

У сербському місті Нові-Сад відбувся багатотисячний антиурядовий мітинг, учасники якого вшанували пам'ять 16 загиблих внаслідок обвалу навісу на залізничному вокзалі у 2024 році та висунули вимогу щодо проведення дострокових загальних виборів.

Як пише Reuters, студентські протести, що поширилися країною після цієї катастрофи, стали викликом для тринадцятирічного правління чинного президента Александара Вучича та Сербської прогресивної партії.

Опозиційні сили, правозахисники та учасники демонстрацій наголошують, що руйнування інфраструктурного об'єкта в Нові-Саді є наслідком системної корупції та неефективного управління державними будівельними проєктами.

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Під час акції активісти студентського руху скандували гасла проти чинної влади та заявляли про намір змінити політичне керівництво на майбутніх парламентських і президентських виборах. Чергові вибори у Сербії заплановані на 2027 рік, проте Александар Вучич раніше допускав можливість їхнього проведення у найближчі місяці.

Окрім вимог щодо виборчого процесу, правозахисні групи та протестувальники звинувачують уряд у придушенні свободи засобів масової інформації, тиску на опонентів та зв'язках із криміналітетом.

Офіційний Белград ці звинувачення відкидає. Водночас під час трансляції, яка збіглася з мітингом опозиції, Александар Вучич закликав своїх прихильників вийти на загальнонаціональний збір під державними прапорами наприкінці червня.

Стабільність внутрішньополітичної ситуації та прозорість виборів є критично важливими для євроінтеграційного поступу країни. Сербія зберігає статус кандидата на вступ до Європейського Союзу, проте для продовження інтеграції Белград зобов'язаний продемонструвати прогрес у реформуванні судової системи, боротьбі з корупцією та забезпеченні чесних умов для голосування.

Також серед вимог Брюсселя залишається гармонізація зовнішньої політики Сербії із загальноєвропейським курсом, зокрема щодо впровадження санкцій проти Російської Федерації через вторгнення в Україну.

Ситуація в Сербії - останні новини

У березні президент Сербії Александар Вучич заявив про підготовку країни до потенційного нападу з боку коаліції Хорватії, Албанії та Косова. За його словами, ці сторони очікують на можливе розгортання масштабніших воєнних дій між європейськими державами і Росією, а також на подальше загострення конфлікту на Близькому Сході, щоб скористатися загальним хаосом у світі для реалізації своїх намірів.

У квітні Сербія не виявила доказів причетності України до спроби здійснення диверсії на магістральному газопроводі, який веде до Угорщини. Про це заявив керівник Агентства військової безпеки країни Джуро Йованіч. Посадовець спростував дезінформацію про те, що сербські військові нібито планували звинуватити Київ у цій операції шляхом виявлення вибухівки українського походження. За словами Йованіча, маркування на знайденій речовині вказує на її виробництво у Сполучених Штатах Америки, проте сам факт виготовлення в певній країні не є свідченням участі Вашингтона чи будь-якої іншої третьої сторони в організації або виконанні диверсії.

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