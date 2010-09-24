У МВС обіцяють кримінальну справу ізраїльським дипломатам

Міліція продовжує дослідчу перевірку фактів незаконного ввезення до України автомобілів ізраїльськими дипломатами, за результатами перевірки буде порушено кримінальну справу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник начальника Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України Едуард ФЕДОСОВ повідомив на брифінгу в Києві.

”Справді, проводиться дослідча перевірка. Цього або наступного місяця буде порушено кримінальну справу”, - сказав він.

Раніше повідомлялося, що МВС встановлює достовірність інформації, оприлюдненої у ЗМІ, про те, що ізраїльські дипломати незаконно ввезли до України престижні іномарки на суму 3 млн. доларів.