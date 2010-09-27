На Київщині до трьох років в’язниці засуджено держчиновника

Вироком Білоцерківського міськрайонного суду заступника начальника управління фізичного виховання і спорту Міністерства освіти та науки України і директора фірми-підрядника, що здійснювала капітальний ремонт футбольного поля дитячо-юнацької спортивної бази «Трудові резерви» у Білій Церкві, визнано винними і засуджено до трьох і чотирьох років відповідно за привласнення 500 тис. гривень бюджетних коштів, виділених на ремонт стадіону.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБ України, чиновника Міносвіти, крім того, судовим вироком позбавлено права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій строком на один рік.

При цьому у прес-центрі не назвали прізвищ зловмисників, яких визнано винними у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).

У СБУ також повідомили, що факт розкрадання 500 тис. гривень бюджетних коштів під час здійснення капітального ремонту стадіону співробітники Служби безпеки викрили 2009 року.

Кримінальну справу за матеріалами СБУ порушили слідчі прокуратури.

“У ході слідства було встановлено, що відповідальні за реконструкцію стадіону вносили недостовірні дані у кошторисну та звітну документацію, завищуючи фактично виконані обсяги робіт, їх розцінки та вартість матеріалів. Крім того, окремі види ремонту, внесені до актів прийняття проведених підрядних робіт, не виконувалися, деякі матеріали та спеціальна техніка не використовувалася. Таким чином, було привласнено половину з виділеного генпідряднику мільйона гривень бюджетних коштів”, – йдеться у повідомленні СБУ.