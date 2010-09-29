Екс начальника Стрижавської виправної колонії судитимуть

Органи прокуратури завершили досудове слідство щодо колишнього начальника Стрижавської виправної колонії №81 Магомеда МАГОМАЄВА у кримінальній справі за обвинуваченням у приховуванні інформації про втечу засудженого.

Про це УНІАН повідомили у Вінницькій правозахисній групі (ВПГ).

За даними ВПГ, справа передана до суду першої інстанції для розгляду по суті.

«Цікаво, що після порушення кримінальної справи полковник внутрішньої служби, заслужений юрист України МАГОМАЄВ Магомед Расулович не тільки не був відсторонений від посади начальника СВК №81, але й отримав підвищення по службі, будучи переведеним на посаду в.о. заступника начальника управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Вінницькій області, з якої кілька днів тому і звільнився на пенсію», - зазначають вінницькі правозахисники.

Вінницька правозахисна група вітає те, що «держава Україна спромоглася принаймні уперше довести до кінця досудове слідство щодо посадової особи такого рангу системи виконання покарань».

«Ми закликаємо забезпечити проведення гласного, публічного та справедливого судового процесу над М.МАГОМАЄВИМ із беззастережним забезпеченням його прав людини як підсудного, включно з правом на презумпцію невинуватості, правом на захист та врахуванням стану його здоров‘я при обрані міри запобіжного захисту», - йдеться у повідомленні ВПГ.

Одночасно Вінницька правозахисна група висловлює надію, що держава буде здатна забезпечити фізичну присутність підсудного у судовому процесі.

Як повідомляв УНІАН, рік тому проти посадовців Стрижавської виправної колонії №81 було порушено кримінальні справи за систематичні порушення законності та застосування насильства до ув’язнених.

Генеральна прокуратура провела перевірку інформації щодо систематичних порушень законності начальником Стрижавської виправної колонії № 81 М.МАГОМАЄВИМ під час виконання службових обов’язків, обставини втечі із зазначеної установи засудженого Віталія СОВАЧА, а також застосування фізичного насильства до в’язнів.

Матеріали проведеної перевірки засвідчили наявність грубих систематичних порушень законності, непоодиноких фактів скоєння і приховування злочинів службовими особами виправних колоній та управління Держдепартаменту з питань виконання покарань.