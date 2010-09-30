Міліція затримала жінку, яка повідомила про “замінування” в Харкові

Працівники міліції виявили та затримали жінку, яка надала неправдиве повідомила про замінування Української інженерно-педагогічної академії (УІПА) в Харкові.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України в Харківській області, «телефонною терористкою» виявилася 20-річна студентка академії.

Наразі встановлюються збитки, завдані через неправдиве повідомлення про замінування. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Станом на 16.00 спеціалістами вибухотехнічної та кінологічної служб перевірено 4 корпуси, адмінбудівлю та прилеглу територію загальною площею близько 14 тис. м кв. Вибуховий пристрій не виявлено.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні об 11.40 невідома жінка телефоном повідомила про замінування будівлі Української інженерно-педагогічної академії в Харкові. З будівлі вишу було евакуйовано 2500 осіб, які знаходились на момент повідомлення у приміщенні.

Рух транспорту по вул. Університетській та прилеглих до академії вулицях було перекрито.