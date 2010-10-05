Міністр юстиції відчув «друге дихання»

Протягом останніх років правова освіта населення та безоплатна правова допомога громадянам виявилися відсунутими на периферію державної правової політики. Про це заявив Міністр юстиції України, голова Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення (ВМКМР) Олександр Лавринович.

Відкриваючи засідання Ради, яке розпочалося сьогодні, 5 жовтня, у Києві, Олександр Лавринович наголосив, що це перше зібрання членів ВМКМР за останні кілька років.

«Забезпечення конституційного права громадян на безоплатну правову допомогу та правова освіта населення виявилися відсунутими на периферію державної правової політики, попри те, що ці напрями мають важливу соціальну складову», - зазначив він.

Зокрема, за словами Міністра, так і не був розвинутий досвід пілотного проекту з безоплатної правової допомоги, який з вересня 2007 року функціонує у м. Біла Церква на Київщині.

Про важливість цього проекту, наголосив Міністр юстиції, свідчать показники його діяльності. За час існування Центру правову допомогу в ньому отримали 7867 осіб – мешканців міста Біла Церква та Білоцерківського району. Як свідчить практика, у більшості випадків громадяни зверталися за юридичними консультаціями та сприянням захисту порушених прав. Основну категорію осіб, що зверталися в Центр, становили вразливі верстви населення, а саме: пенсіонери, безробітні, громадяни, що користуються соціальними пільгами, працюючі особи, рівень доходів яких не дозволяє звертатися за допомогою до приватних юристів та адвокатів.

Крім того, за словами Міністра юстиції, тривалий час в державі так і не ухвалений закон про безоплатну допомогу населенню, який би визначив механізми та гарантії функціонування системи безоплатної правової допомоги в державі.

Міністр юстиції також наголосив, що державою досі не знайдено місце структур громадянського суспільства в процесі правової допомоги та правової освіти громадян. Не реалізовані можливості залучення до надання правової допомоги громадянам правозахисних організацій, професійних громадських організацій, адвокатів, нотаріусів, практикуючих юристів, науковців.

За підсумками обговорення цього питання Всеукраїнська міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення ухвалила низку рекомендацій профільним міністерствам та відомствам, зокрема, Міністерству юстиції та Міністерству внутрішніх справ.

Так, ухвалено рекомендації щодо узагальнення та поширення серед зацікавлених осіб досвіду реалізації пілотних проектів з надання безоплатної правової допомоги населенню. Ухвалено рекомендації щодо активізації співпраці з професійними громадськими організаціями, адвокатами, нотаріусами, практикуючими юристами, науковцями щодо надання безоплатної правової допомоги широким верствам населення тощо.

Міністерству юстиції доручено забезпечити супровід проекту Закону «Про безоплатну правову допомогу» у Верховній Раді України.

*** Всеукраїнську міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти населення було створено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 травня 1995 р. «Про Програму правової освіти населення України». Координацію діяльності міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, а також методичне забезпечення щодо правової освіти населення здійснює Міністерство юстиції.