Тимошенко ініціюватиме акції протесту проти Податкового кодексу

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО ініціюватиме акції протесту в разі прийняття нового Податкового кодексу.

Про це вона сьогодні повідомила у Дніпропетровську під час зустрічі з представниками малого та середнього бізнесу міста.

«Якщо Податковий кодекс у Верховній Раді буде прийнятий (а все йде до цього) треба повставати і тиснути на владу», - наголосила лідер «Батьківщини».

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що слід об’єднатися опозиції – справжній опозиції, а не «кишеньковій», а також громадських рухів з метою тиску на владу.

Ю.ТИМОШЕНКО закликала присутніх «не опускати руки» і боротися.

Лідер «Батьківщини» поклала відповідальність за розробку нового Податкового кодексу на віце-прем’єр-міністра України Сергія ТІГІПКА.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, новий Податковий кодекс захищає великі банки України та корпорації і руйнує малий та середній бізнес.

Ю.ТИМОШЕНКО також зазначила, що наразі у ВР знаходяться проекти Податкового кодексу та 18 законодавчих актів на підтримку підприємництва.