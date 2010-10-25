Скасовано рішення суду щодо оренди землі у районі мису Сарич

Незважаючи на відмову Севастопольської міської державної адміністрації від своєї касаційної скарги щодо визнання права на оренду земельної ділянки лісового фонду площею понад 6 га у районі мису Сарич для будівництва бази відпочинку та спорядження пляжу, Вищим адміністративним судом України 20 жовтня, завдяки наполегливій позиції Генеральної прокуратури, відмову не прийнято, а скаргу задоволено.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

За даними прес-служби, незаконні судові рішення, якими без зміни цільового призначення цієї земельної ділянки та відповідного рішення уповноваженого органу місцевої влади визнано право на оренду за Виробничою асоціацією будівельників і підрядників м. Севастополя, скасовано.

Справу направлено на новий розгляд.